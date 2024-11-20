Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu! İşte kendisine düşen pay

Avusturya'nın Viyana kentinin Penzing bölgesinde tadilatı yapılan bir evin bodrum katında tesisat işçisi, tesadüfen bir teneke içerisinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

EŞİT OLARAK PAYLAŞTIRILDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu öğrenildi. Ülkedeki yasalar gereği bu para mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.