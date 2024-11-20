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Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu! İşte kendisine düşen pay

Tesisatçı, tadilat esnasında bir teneke altın buldu! İşte kendisine düşen pay
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Avusturya'nın Viyana kentindeki bir eve tadilat için giden tesisatçı, boruların arasında gömülü kutunun içinde 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) değerinde altın bulundu. Tesadüfen bulunan altınlar ev sahibi ve tesisatçı arasında eşit olarak bölündü.

Avusturya'nın Viyana kentinin Penzing bölgesinde tadilatı yapılan bir evin bodrum katında tesisat işçisi, tesadüfen bir teneke içerisinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

Tedilat esnasında bulduğu bir teneke altın, tesisatçının hayatını değiştirdi

EŞİT OLARAK PAYLAŞTIRILDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon Euro (73 milyon 157 bin TL) olduğu öğrenildi. Ülkedeki yasalar gereği bu para mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıScrap:

Bizde olsa altınların yüzde 99 unu kimin alacağını herkes biliyor

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bizde olsa hükümet çöker :))

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Tesisatçıdaki şansa bak..!

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Haber YorumlarıAsil Türk:

Bizde olsa devlet alır sana küçük bir pay verir

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Haber YorumlarıHikmet Demirci:

Biz de devlet alıyor bulana da tarla sahibine de zırnık koklatmiyor üstelik kaçak kazıdan ceza veriyor

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Nasibe bak 2. Dünya savaşından kalmaysa 80 yıl yapar, gömene yar olmadı. Dünya malı dünyada kalır diye boşa denmemiş. Hayrını görsünler Avrupa da bile mükemmel bir para.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Mülk sahilindeki şansa bak demek daha doğru olur..esas olan devletin kanunlarının işlemesi..bizde böyle bir durum olsa acaba ne olurdu??!!...

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Türkiye'de olsa, cebine bir çorba parası koyar ve bir de haber yaptırırlar dürüstlüğünden dolayı. Sonra tesisatçı sürünmeye devam eder.

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Haber Yorumlarıselim özkayalar:

tarihi eser olmadığı sürece devlet hiçbir şey yapamaz

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