TCG Anadolu, 'Steadfast Dart-26 Tatbikatı' kapsamında görevli kara unsurları Emden Limanı'na ulaştırdı

TCG Anadolu, 'Steadfast Dart-26 Tatbikatı' kapsamında görevli kara unsurları Emden Limanı'na ulaştırdı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarını Almanya'nın Emden Limanı'na başarıyla ulaştırdığını açıkladı.

TCG Anadolu, 'Steadfast Dart-26 Tatbikatı' kapsamında görevli kara unsurları Emden/ Almanya Limanı'na ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
