TCG Anadolu, halk ziyaretine açıldı

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açıldı. Bugün 4 bin 445 kişi gemiyi ziyaret etti.

Halk ziyaretine açılan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugün 4 bin 445 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi. Devasa gemi 1 ve 2 Kasım tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında halk ziyaretine açık olacak. Gün boyunca gemiyi 4 bin 445 kişi ziyaret etti. - İSTANBUL