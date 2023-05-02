DÜNYANIN ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti.

Tuzla'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. TCG Alemdar, Sahil Güvenlik botu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin eşlik ettiği TCG Anadolu, saat 16.45 sıralarında Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan, dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçip, Çanakkale önlerine doğru yol aldı.