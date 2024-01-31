TBMM Heyeti, İsrail'e karşı açılan 'Soykırım' davasını takip ediyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasında alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

"NETANYAHU HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açılan davada aldığı ihtiyati tedbir kararının, Netanyahu ile soykırımda sorumluğu olan yetkililerin uluslararası hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

TBMM heyeti olarak davayı Lahey'de takip ettiklerini hatırlatan Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Cüneyt Yüksel, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların iletilmesi ve sivil halkın temel ihtiyaçların karşılanması için ivedi ve etkili tedbirler almasına karar verildiğini anlattı.

"ATEŞKES BİR ZORUNLULUK"

Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in, Gazze'de soykırımı önlemek için tüm önlemleri almak zorunda olduğuna hükmettiğini söyleyen Yüksel, "Kararın bütünü değerlendirildiğinde, Divan tarafından zımni bir ateşkes hükmü çıkarılabilmektedir. Çünkü kararda işaret edilen hükmün tamamen ve gereği gibi icra edilebilmesi için ateşkes aslında bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Türkiye olarak, her platformda Filistin davasına sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği üzere, ateşkesin tesisi, kalıcı barışa giden yolun temini adına, adaletin süratle tecelli edebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." diye vurguladı.