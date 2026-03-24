TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'da

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere Hırvatistan'a gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 'Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak için gittiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e ulaştı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Hırvatistan Parlamentosu Milletvekili Ivan Malenica ile Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş karşıladı.

