TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş'teki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyareti sırasında Bükreş'teki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bırakmış, beraberindeki heyetle anı ölümsüzleştirmiştir.

TÜRKİYE Büyük Milet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te, beraberindeki Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile Odeon Meydanı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına geldi. Kurtulmuş, üzerinde 'TBMM Başkanı' yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı ve parlamento heyetiyle fotoğraf çektirdi.

