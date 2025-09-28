Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Galiçya Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesi'nde şehit düşen Osmanlı askerlerinin metfun bulunduğu Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Vatan topraklarından çok uzaklarda unutulmayacak bir şanlı direniş gösteren aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

