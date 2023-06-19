Tayvan'da tarih öncesi tür olarak nitlelendirilen 800 kilogram ağırlığındaki goblin köpek balığı yakalandı

Tayvan'da, nadir görülen ve 'tarih öncesi tür' olarak nitelendirilen 800 kilogram ağırlığındaki goblin köpek balığı, balıkçıların ağlarına takıldı. Yakalanan köpek balığının hamile olduğu anlaşıldı. Goblin köpek balığının 800 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi. Bu tür, insanlar için tehlike oluşturmuyor.

Tayvan'da, nadir görülen ve "tarih öncesi tür" olarak nitelendirilen 800 kilogram ağırlığındaki goblin köpek balığı, balıkçıların ağlarına takıldı.

9News'in haberine göre, Yilan şehrinin kuzeydoğu sahillerinde yakalanan köpek balığının hamile olduğu anlaşıldı.

Goblin köpek balığının 800 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi.

Tayvan Okyanus Sanatı Müzesi yetkilileri, sergileyecekleri köpek balığının nadir görüldüğünü, daha önce iki kez Meksika'da yakalandığını söyledi.

Yaklaşık 1200 metre derinlikte yaşayan köpek balığı yarı saydam deriye, pembe vücuda ve keskin dişlere sahip.

Bu tür, insanlar için tehlike oluşturmuyor.