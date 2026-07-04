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Taylor Swift'in Düğünü İçin New York'ta Sokaklar Trafiğe Kapatıldı

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Pop yıldızı Taylor Swift ile NFL oyuncusu Travis Kelce, New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenen törenle evlendi. Düğün nedeniyle Manhattan'da çok sayıda cadde trafiğe kapatılırken, yaklaşık bin davetlinin katıldığı organizasyon geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Pop yıldızı Taylor Swift ile NFL oyuncusu Travis Kelce, New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenen törenle evlendi. Düğün nedeniyle Manhattan'da çok sayıda cadde trafiğe kapatılırken, yaklaşık bin davetlinin katıldığı organizasyon geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Kansas City Chiefs'in oyuncusu Travis Kelce, New York'un simge yapılarından Madison Square Garden'da düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı düğün nedeniyle Manhattan'ın en yoğun bölgelerinden bazılarında yollar trafiğe kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı ve çok sayıda hayran arena çevresinde toplandı.

New York Polisi (NYPD), düğün öncesinde Madison Square Garden çevresindeki çok sayıda caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Penn Station çevresine bariyerler kurulurken, davetlilerin girişleri özel güvenlik koridorlarıyla sağlandı. Komedyen Adam Sandler'ın kıydığı nikaha spor ve eğlence dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Çift Christian Dior tasarımı kıyafetler giyerken, Taylor Swift'in kardeşi Austin Swift "onur konuğu", Travis Kelce'nin ağabeyi ve eski NFL oyuncusu Jason Kelce ise sağdıç olarak törende yer aldı.

Kaynak: ANKA
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