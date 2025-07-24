Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı

Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
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Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
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Tayland ile Kamboçya arasında en az altı farklı noktada çatışmalar yaşanıyor. Tayland ordusu, tüm sınır kapılarını geçici olarak kapattı. Kamboçya'nın İHA ve roketatarlarla donatılmış askerlerini sınıra konuşlandırdığı belirtildi. Her iki tarafın da sınır boyunca askeri varlığını artırdığı ve tansiyonun yüksek olduğu bildiriliyor. Bölgeden gelen görüntüler ise endişe yarattı.

Asya ülkeleri Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar yaşanıyor. Tayland ordusu, artan gerilim nedeniyle tüm sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

Taylandlı askeri yetkili Tümamiral Surasant Kongsiri yaptığı açıklamada, Kamboçya'nın sabah saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve roketatarlarla donatılmış askerlerini sınıra konuşlandırdığını belirtti. Kongsiri, "Kamboçyalı askerler Tayland birliklerine ateş açtı. Askerlerimiz, meşru müdafaa kapsamında karşılık verdi" dedi.

SİVİLLERE SEYAHAT UYARISI

Bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve her iki tarafın da sınır boyunca askeri varlığını artırdığı bildiriliyor. Çatışmaların kesin bilançosuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, sivillerin güvenliği için sınır bölgesinde seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ, TAHLİYELER BAŞLADI

Tayland 86 köyden yaklaşık 40.000 sivilin daha güvenli yerlere tahliye edildiğini duyururken çatışma anlarına ait görüntüler endişeleri daha da artırdı.

Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı

TAYLAN'DA HASTANE VURULDU

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ordusunun Tayland'da bir hastane de dahil olmak üzere sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alarak saldırılar düzenlediğini ve ölümlere yol açtığını söyledi. Bakanlık, komşusunu uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini söylediği eylemlere son vermeye çağırdı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Tayland, Kamboçya'nın uluslararası hukuk ve ilkelere uygun olarak Tayland'ın egemenliğine yönelik silahlı saldırı ve ihlallerini sürdürmesi halinde, öz savunma tedbirlerini yoğunlaştırmaya hazırdır" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFetullah Uluca:

Buyur burdan yakk

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Haber YorumlarıAhmad Ferhad:

VİETNAMLILARDAN DESTEK İSTE

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Haber YorumlarıMustafa Doğan:

Bu savaş büyüyecek oradakı siyasi gerilim enerjisi ,sonunda savaş çıktı ve uzun sürecek tayland yatırımcıları na duyurulur

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