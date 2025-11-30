Tayland'daki Şiddetli Sellerde Can Kaybı 162'ye Yükseldi
Tayland'ın güney kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye ulaştı. 1,4 milyondan fazla hane etkilendi. Hükümet, tazminat ödemelerine başlayacak.
TAYLAND'ın güney kesimlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye çıktığı bildirildi.
Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), ülkede selde nedeniyle 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı. Yatkililer, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiğini duyurdu.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını belirtti.
