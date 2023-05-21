Tayland'da Türk seçmenler sandık başına gitti

Güney Asya ülkesi Tayland'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Tayland'da yaşayan Türk seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği'nde oylarını kullanmaya başladı. Bangkok'ta yaşayan Türk seçmenler bugün 08.00-22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Tayland'ın yanı sıra Myanmar (Burma), Kamboçya, Filipinler ve Laos gibi ülkelerde yaşayan kayıtlı Türk seçmenler de oylarını Bangkok Büyükelçiliği'nde kullandı. Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, 2. tur seçim çalışmalarının Bangkok Büyükelçiliği'nde ilk turda olduğu gibi sıkıntısız devam ettiğini ve katılımdan memnun olduklarını belirterek, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bağlı bulundukları büyükelçiliklere oy kullanmaya davet etti.

YSK verilerine göre bin 278 seçmen oy kullanmıştı

YSK'dan yapılan açıklamaya göre yurt dışında yapılan oylama işlemleri sonucunda mühürlenmiş olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içindeki oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında yapılacak. Tutanak altına alınacak sonuçlar daha sonra Ankara İl Seçim Kurulu'na iletilecek. Tayland'da ilk tur seçimleri 6 - 7 Mayıs tarihlerinde 2 sandık ile yapılmış ve YSK verilerine göre bin 278 seçmen oy kullanmıştı. İlk tur seçimleri sonucunda Tayland'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 79.87, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 13.21, Sinan Oğan yüzde 4.19 ve Muharrem İnce yüzde 2.73 oy oranı almıştı. - BANGKOK

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023