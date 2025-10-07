Tayland'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketiyle 22 Can Aldı
Tayland'da meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 22 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer acil durum ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini açıkladı.
Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede genelinde etkili olan selde 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, acil durum ekiplerinin yiyecek ile malzeme dağıttığını ve su seviyelerini yakından takip ettiklerini aktardı.
