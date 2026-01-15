Tayland'da İnşaat Vincinin Yola Devrilmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Samut Sakhon bölgesinde bir inşaat vincinin devrilmesi sonucu yolda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Tayland basını, Samut Sakhon bölgesinde bir inşaat vincinin bazı parçalarının yola düştüğünü duyurdu. Düşen parçaların vincin altından geçen araçlara çarptığı ve kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazada yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve güvenliğin sağlanması için bazı şeritlerin trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya