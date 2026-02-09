Tayland'da bina çöktü: 4 ölü

TAYLAND'ın Samut Prakan eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

Tayland İtfaiye ve Kurtarma Birimi'nden yapılan açıklamada, Bang Sao Thong bölgesinde inşaat halindeki binanın yerel saatle 12.00 sıralarında çöktüğü kaydedildi. Yetkililer, olayda yaralanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.