Tayland'da bina çöktü: 4 ölü
Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TAYLAND'ın Samut Prakan eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı bildirildi.
Tayland İtfaiye ve Kurtarma Birimi'nden yapılan açıklamada, Bang Sao Thong bölgesinde inşaat halindeki binanın yerel saatle 12.00 sıralarında çöktüğü kaydedildi. Yetkililer, olayda yaralanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya