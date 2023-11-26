Tayland'da düğün sırasında 4 kişiyi vuran damat intihar etti

Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki bir düğünde damat, gelin dahil 4 kişiyi vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Tayland'da damat, düğün sırasında gelin dahil 4 kişiyi vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Bangkok Post'un haberine göre, olay Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki düğünde yaşandı.

Düğünde 29 yaşındaki damat Chaturong Suksuk, henüz belirlenemeyen nedenle arabasından aldığı silahla 44 yaşındaki gelin Kanchana Pachunthuek, gelinin annesi ve kız kardeşi ile bir kişiyi vurarak öldürdü.

Bir kişiyi de ağır yaralayan damat, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.