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Bangkok'ta Barda Çıkan Yangında En Az 28 Kişi Hayatını Kaybetti

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 28 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Yangının klima sistemindeki elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtiliyor.

(ANKARA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir bar ve restoran olarak hizmet veren eğlence mekanında çıkan yangında en az 28 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Yaralılardan 25'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yangın, dün gece Chatuchak bölgesindeki Rong Beer Na Lat Phrao adlı mekanda sahnenin yakınında başladı. Alevler kısa sürede tüm mekanı sardı, elektrikler kesildi ve yoğun duman nedeniyle içeridekiler çıkış kapılarına ulaşmakta zorlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, müşterilerin panik içinde kaçıştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Polis yetkilileri, yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün tuvaletlerde bulunduğunu, yangından kaçarken sığınacak yer arayan kişilerin yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bangkok Afet Önleme ve Azaltma Dairesi'nin ilk incelemelerine göre yangının klima sistemindeki elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ise tavandaki kolay tutuşabilen dekoratif malzemelerin alevlerin hızla yayılmasına neden olmuş olabileceğini, ayrıca acil çıkış kapısı yakınında baygın halde bulunan kişilerin çıkışın kısmen engellenmiş olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Yetkililer, kesin nedenin adli incelemenin ardından belirleneceğini vurguladı.

Yangının ardından barın bulunduğu binanın 30 gün süreyle kapatılmasına karar verildi. 2022 yılında yine Tayland'da Bangkok'un güneyindeki bir barda çıkan yangında 22 kişi, 2009 da da yılbaşı gecesi Bangkok'taki bir gece kulübünde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA
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