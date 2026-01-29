Haberler

Tayland'da Askeri Uçak Düştü: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tayland'ın Chiang Mai eyaletinde eğitim uçuşu sırasında 'AT-6' tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi. Olayın ardından acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi ve kazanın nedeni araştırılıyor.

TAYLAND'ın Chiang Mai eyaletinde 'AT-6' tipi askeri uçağın, eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tayland basınında yer alan haberlere göre; Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı 'AT-6' tipi askeri eğitim uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında Chiang Mai eyaletine bağlı Chom Thong bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazada uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiği açıklanırken, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya





