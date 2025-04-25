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Tayland Başbakanı Hastaneye Kaldırıldı

Tayland Başbakanı Hastaneye Kaldırıldı
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Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Başbakan'ın sağlık durumu için doktor gözetimi altında kalacağı bildirildi.

TAYLAND Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın Kamboçya ziyaretinin ardından rahatsızlandığını ve dün başkent Bangkok'taki bir hastaneye yatırıldığını açıkladı. Sözcü Houngsub, Başbakan Shinawatra'nın yüksek ateş ve halsizlik şikayetlerinin olduğunu ve bir süre doktor gözetimi altında kalacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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