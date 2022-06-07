Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti - Haberler

Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
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Hindistan'ın popüler tatil bölgeleri arasında yer alan Arambol Plajı'nda skandal bir olay meydana geldi. İddiaya göre İngiliz turistin yanına masaj bahanesiyle giden bir şahıs, kadına kocasının önünde tecavüz etti. Şikayetin ardından hareket geçen yetkililer, olay hakkında soruşturma başlattı.
Hindistan'da kocasıyla birlikte tatile giden İngiliz kadının başında gelenler, büyük yankı uyandırdı.
Kuzey Goa'daki ünlü Sweet Lake'de bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 32 yaşındaki bir adam tutuklandı. Adam, ailesiyle birlikte tatil yaptığı sırada masaj yapma bahanesiyle kadına yaklaştığı ifade edildi.
Masaj yapmak istediğini dile getiren adam, kocasının gözünün önünde kadına tecavüz etti. Kadının ailesi ve Hindistan'daki İngiliz Büyükelçiliği ile görüştükten sonra 6 Haziran Pazartesi günü resmi bir şikayette bulunduğu söylendi.
Yerel basına göre, popüler turistik yer olan Arambol plajının yakınında yasadışı masajlar sunan bir grubun üyesi olduğu söyleniyor. Edinilen bilgiye göre, mağdur ve zanlı, tıbbi muayene için hastaneye gönderildi.
Olaya ilişkin araştırmayı yürüten bir polis yetkilisi NDTV'ye zanlının geçmişte bir okulda kütüphaneci olarak da çalıştığını söyleyerek "Geçmişteki kayıtlarını almak için ilgili karakola başvurduk. Şu anda kütüphaneci olarak çalışmıyor" dedi.
İngiltere dışişleri ofisinden bir sözcü, "Goa'daki bir İngiliz vatandaşına konsolosluk desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.