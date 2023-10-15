Tatacoa Çölü'nde Halkalı Güneş Tutulması Heyecanı

Kolombiya'nın turistik bölgesi Tatacoa Çölü'nde gerçekleşen halkalı Güneş tutulması, karatmalı gözlükler ve teleskoplarla izlendi. Güneş tutulmasını izlemek için birçok kişi Tatacoa Çölü'ne akın etti. NASA ise tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatacağını açıkladı.

Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı Güneş tutulması Kolombiya'nın turistik bölgesi Tatacoa Çölü'nde görüntülendi.

Güneş tutulmasını izlemek için çok sayıda kişinin geldiği Tatacoa Çölü'nde karatmalı gözlükler ve teleskoplar kullanıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de güneş tutulmasını görüntüledi, tutulmayı izlemek için gelenlerin heyecanına ortak oldu.

Halkalı güneş tutulması başkent Bogota olmak üzere birçok kentte ilgiyle takip edildi.

Nasa yakından inceleyeceğini açıklamıştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın "iyonosfer" adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.

Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da gerçekleşmesi bekleniyor.