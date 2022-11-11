"Taş kafa" kent merkezinde ortaya çıktı, son yaptığı hareket herkesin kanını dondurdu

Hindistan'da "Taş kafa" lakaplı bir şahıs, kent merkezinde ortaya çıkmasının ardından kafa attığı otobüs camını patlattı. Taş kafa yara almadı ama otobüsün camı tuzla buz oldu, bu anlara şahit olanların ise adeta kanı dondu.