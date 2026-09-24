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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Moskova'daki 2. Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Moskova'daki 2. Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Moskova'da 2'nci Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı, paylaşımında Hayvancılık Yol Haritası'ndaki hayvan hastalıklarıyla mücadeleye ve güvenilir gıda hedefine vurgu yaptı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katılarak, ülkemizin bu alandaki vizyonunu uluslararası kamuoyuyla paylaştık. Uygulamaya aldığımız 'Hayvancılık Yol Haritası'nın en önemli sütunlarından biri olan hayvan hastalıklarıyla mücadelede ne kadar kararlı olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Sağlıklı hayvan, güvenilir gıda ve sürdürülebilir üretim hedefimizle sadece ülkemizin değil, bölgesel güvenliğin de teminatı olmaya devam edeceğiz. Nazik davetleri için mevkidaşım Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Sayın Oksana Lut'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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