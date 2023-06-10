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Taraklı'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Taraklı'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Dünya Haberleri

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı. Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz, hacı adaylarının aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz, hacı adaylarının aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Yunuspaşa Camisi imam hatibi Alattin Özçayır günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Helalleşmenin ardından hacı adayları, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Dünya

Diyanet İşleri Başkanlığı İbrahim Pilavcı Harun Gündüz Sakarya Dünya Haberler

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