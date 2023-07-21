Taliban, AB'nin yaptırımlarına tepki gösterdi

Afganistan'da Taliban yönetimi, AB tarafından uygulanan yaptırıma tepki gösterdi. Taliban hükümeti sözcüsü, yaptırımların hiçbir yararının olmadığını belirtti ve diyalog yolunun seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan'da Taliban yönetimi, yöneticilerine, Avrupa Birliği (AB) tarafından "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamında uygulanan yaptırıma tepki gösterdi.

Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin bazı Taliban yöneticilerine uyguladığı yaptırımın hiçbir yararının olmadığını iddia etti.

Taliban'a yönelik baskı ve yaptırım yerine diyalog ve anlaşma yolunun seçilmesi gerektiğini belirten Mücahid, "Geçmişte olduğu gibi başarısız deneyimleri kullanmak, dayatıcı politikalar uygulamak Afganlar üzerinde baskı kurmak hiçbir sonuç vermeyecektir." ifadesini kullandı.

AB tarafından "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamında, Afganistan'daki Taliban yönetiminin eğitim ve adalet bakanları ile Afganistan Yüksek Mahkemesinin başkanı yaptırım listesine alınmıştı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, bu kişilerin, Afgan kızların ve kadınların eğitim hakkını engellediği için listeye alındığı kaydedilmişti.