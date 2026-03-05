Tahran sokaklarında öfke seli: Binlerce İranlı sokaklarda

İsrail ve ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından İran'ın başkenti Tahran, son yılların en büyük protesto gösterilerine sahne oluyor. Saldırılara tepki gösteren on binlerce İranlı, gece saatlerinde sokaklara dökülerek "intikam" yemini etti.

"BEBEK KATİLİ İSRAİL" SLOGANLARI

Tahran'ın en işlek caddelerinde ve meydanlarında toplanan kalabalık, ellerinde İran bayrakları ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İnkılap Caddesi'nde toplanan binlerce kişi tek bir ağızdan "Kahrolsun müstekbirler!","Kahrolsun bebek katili İsrail!""Kahrolsun Amerika!" sloganları attı.

Protestocuların sloganlarına sık sık tekbir nidaları eşlik ederken, grup liderlerinin yaptığı konuşmalarda Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunulduğu duyuluyor.

Konuşmacıların, halkın moralini ve direniş azmini diri tutmak adına "Üzülmeyin, korkmayın; biz sizi kurtaracağız" ve "Zayıf bırakılmışların (müstazafların) yanındayız" anlamındaki ayetleri okuması, meydandaki kalabalıkta duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İNTİKAM ÇAĞRILARI YANKILANDI

Görüntülerde halkın ellerindeki telefon ışıklarını yakarak dev bir fener alayı oluşturduğu, genç, yaşlı ve çocukların bir arada olduğu görülüyor. Göstericiler, yapılan saldırıların yanıtsız kalmaması gerektiğini savunarak, hükümete "intikam" çağrısında bulundu.