Tahran'da patlama sonrası yaşanan kaos kamerada

Dün gece İsrail'in yakıt altyapısını hedef alan saldırılarının ardından Tahran'daki Şahran Bulvarı'nda benzin boru hatlarında meydana gelen patlama kameralara yansıdı.

TAHRAN'DA PETROL DEPOLARI VURULDU

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran dün zor bir gece geçirdi. İsrail, İran'ın başkentin petrol tesisleri ve depolarını hedef aldı. Şehrin pek çok noktasında yangın çıkarken, bazı yerlerde alevler şu saate kadar söndürülemedi.

BULVAR ALEVLER İÇİNDE KALDI

Şahran Bulvarı üzerinde bulunan yakıt boru hatlarında dün gece şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin yakıt altyapısını hedef alan saldırıların ardından yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, çevredeki binalarda büyük sarsıntı hissedildi.

Patlama anları ve çevredeki insanların yaşadığı yoğun panik saniye saniye kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Kaynak: Haberler.com