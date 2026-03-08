Tahran'da patlama sonrası yaşanan kaos kamerada
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da dün gece şehrin yakıt altyapısını vurdu. Saldırıların ardından Şahran Bulvarı'ndaki benzin boru hatlarında art arda patlamalar meydana geldi. Patlama anları ve insanların yaşadığı panik kameralara yansıdı.
- İsrail, Tahran'daki petrol tesisleri ve depolarını hedef alan saldırılar düzenledi.
- Tahran'ın Şahran Bulvarı'nda yakıt boru hatlarında patlamalar meydana geldi.
- Patlamalar sonucu şehrin pek çok noktasında yangın çıktı ve bazı yangınlar söndürülemedi.
Dün gece İsrail'in yakıt altyapısını hedef alan saldırılarının ardından Tahran'daki Şahran Bulvarı'nda benzin boru hatlarında meydana gelen patlama kameralara yansıdı.
TAHRAN'DA PETROL DEPOLARI VURULDU
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran dün zor bir gece geçirdi. İsrail, İran'ın başkentin petrol tesisleri ve depolarını hedef aldı. Şehrin pek çok noktasında yangın çıkarken, bazı yerlerde alevler şu saate kadar söndürülemedi.
BULVAR ALEVLER İÇİNDE KALDI
Şahran Bulvarı üzerinde bulunan yakıt boru hatlarında dün gece şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin yakıt altyapısını hedef alan saldırıların ardından yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, çevredeki binalarda büyük sarsıntı hissedildi.
Patlama anları ve çevredeki insanların yaşadığı yoğun panik saniye saniye kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.