Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi

Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
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İsrail ile İran arasındaki savaş 8. gününde tüm şiddetiyle devam ederken Tahran'da halk, yollara serilen ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

İSRAİL VE ABD'YE TEPKİ

İsrail'in askeri operasyonları ve İran'ın karşılıklarıyla derinleşen çatışmaların 8. gününde, Tahran sokaklarında protestolar giderek büyüyor. Binlerce İranlı, başkentte bir araya gelerek İsrail ve ABD'ye yönelik tepkilerini dile getirdi.

BAYRAKLARI AYAKLARIYLA ÇİĞNEDİLER

Protestocular, cadde ve meydanlara serilen ABD ile İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi. Bu sembolik eylem, İran halkının rejime destek mesajı olarak değerlendirilirken, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe duyulan tepki de gözler önüne serildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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