Tahran'da gaz patlaması sonucu bina çöktü, 12 kişi yaralandı
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İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen gaz patlaması sonucu 3 katlı bir bina çöktü ve 12 kişi yaralandı. Patlama ve çökme çevredeki binalarda da hasara yol açtı.
İran'ın başkenti Tahran'da gaz patlaması meydana gelen 3 katlı bir binanın çöktüğü ve 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olayla ilgili bilgi verdi.
Meleki, "Tahran'ın güneyinde Cevanmert Kasap Mahallesi'nde gaz patlaması nedeniyle 3 katlı bina çöktü. Göçük altından 12 kişi yaralı çıkartıldı." dedi.
İranlı yetkili, patlama ve çökmenin civardaki binalarda da hasara yol açtığını söyledi.
Tahran'ın güneyindeki Helalzir Mahallesi'nde de dün ruhsatsız olduğu belirtilen 3 bina inşaat aşamasında çökmüş, 2'si polis memuru 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.