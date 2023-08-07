Tahran'da gaz patlaması sonucu bina çöktü, 12 kişi yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen gaz patlaması sonucu 3 katlı bir bina çöktü ve 12 kişi yaralandı. Patlama ve çökme çevredeki binalarda da hasara yol açtı.