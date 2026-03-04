Haberler

Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

İran'ın başkenti Tahran'ın önemli noktalarında bir araya gelen halk, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Alanda binlerce kişinin toplandığı görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok noktasında protesto gösterileri katlanarak devam ediyor.

TAHRAN'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ BÜYÜYOR

İranlılar, İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinin çağrısı üzerine kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Meydanlarda toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösterilerde, İran yönetimine destek mesajları verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

