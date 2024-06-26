Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da, hastaneye başörtüsüyle girmeye çalışan kadınların engellendiği o anlar kameralara yansıdı.

Tacikistan'da ilk önce kamu kuruluşları ve okullarda yasaklanan tesettür, geçtiğimiz günlerde tamamen yasak kapsamına alınmıştı. Çıkarılan yasa ile başörtüsü takılması, ithal edilmesi, satılması ve reklamıyla ilgili yasakları ihlal edenlere para cezası verileceği açıklanmıştı.

İÇERİ GİRMELERİNE İZİN VERMEDİLER

Tepki çeken karar ülkede birçok alanda hayata geçirilmeye başladı. Bir hastanede çekilen görüntülerde, yetkililerin başörtülü kadınları içeri sokmadığı görüldü. İçeri girmek isteyen bazı kadınlar, başörtülerini indirmek zorunda kaldı.