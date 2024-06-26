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Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

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Tacikistan'da hastane personelinin başörtülü kadınları hastaneye almadığı anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde personelin kadınlara müdahale ettiği ve başörtülerinin takılma şeklini değiştirdiği görülüyor.

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da, hastaneye başörtüsüyle girmeye çalışan kadınların engellendiği o anlar kameralara yansıdı.

Tacikistan'da ilk önce kamu kuruluşları ve okullarda yasaklanan tesettür, geçtiğimiz günlerde tamamen yasak kapsamına alınmıştı. Çıkarılan yasa ile başörtüsü takılması, ithal edilmesi, satılması ve reklamıyla ilgili yasakları ihlal edenlere para cezası verileceği açıklanmıştı.

İÇERİ GİRMELERİNE İZİN VERMEDİLER

Tepki çeken karar ülkede birçok alanda hayata geçirilmeye başladı. Bir hastanede çekilen görüntülerde, yetkililerin başörtülü kadınları içeri sokmadığı görüldü. İçeri girmek isteyen bazı kadınlar, başörtülerini indirmek zorunda kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (33)

ekolojixx a:

başlarını açsalar ne kaybederlerki gereksiz bir yere gerilim yapıyorlar

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Ahmet Çakır:

senin kaybedecek bir şeyin kalmamış olabilir.Şeref gibi

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Hakan Ak:

Kapalı girdiklerinde kim ne kaybediyor

yanıt205
yanıt12
İzmarit:

Ne kadar boşsun ya sen :D

yanıt18
yanıt3
YalancıSavar:

Ticakistan da bugüne kadar herkes böyle yaşamış bin yıldan beri ülkede insanlar inançları gereği baş örtüsü takarken 2 dengesiz gelip Yasak diye diretmesi mi doğru ?

yanıt51
yanıt7
VEFA:

Kimliği tespit edilecek ve yüzü tanınacak şekilde başını örtmüşse, buna karışmak zorbalıktır, insan hakkı ihlalidir. Asla kabul edilemez.

yanıt27
yanıt3
ekolojixx a:

Çalışırken sıkılmıyorlarmı örtünün için ben kışın bile şapka bere takamıyorum bunaltıyor

yanıt2
yanıt8
Muharrem Şahin:

Adi

yanıt3
yanıt0
kubbe kubbe:

bir zorba rejimin emrine uyup, ilahi emre karşı gelmekten dolayı, kapanma amelleri karşılığında hakkın rızasını kayıp etme tehlikeleri var. Bırakın kapanan kapansın, Allahın emrine uysun. herkes kendi ameli ile kabre girecek..örtünmek bir emirdir. siyasal islamdan uzak olarak. Kim, hakka savaş açar ise, onlar iki cihandad da kayıp edenlerin ta kendileridir. Tacikistan halkı direnmeli. putçu rejimlere baş eğmemeli.

yanıt0
yanıt0
Düsünür:

Ulkenin %98 i muslumanmis %2 lik kismina karsilik verememisler mi ?

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