Tacikistan'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem

TACİKİSTAN'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'ndeki İşkaşim bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Özbekistan Sismoloji Merkezi, Tacikistan'ın Afganistan ile sınırında meydana gelen depremin yerel saatle 11.47'de kaydedildiğini açıkladı. Merkez üssü Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'ndeki İşkaşim ilçesinin 69 kilometre güneyi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem, 120 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.