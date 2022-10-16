Tacikistan Cumhurbaşkanı Putin'in gözlerine bakarak sitem etti! Salon bir anda buz kesti

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in gözlerine bakarak, ''Vladimiroviç, Söyle bize daha ne yapalım? Sizin istemediğiniz birine selam mı verdik? Yoksa Rus okullarını mı kısıtladık? Rusya bizim ana stratejik ortağımız. Sadece saygı istiyoruz...Bize eski SSBC ülkeleri gibi davranma'' dedi. Putin bu söylemlerin karşısında bu kesti.