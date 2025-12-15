Avustralya'da plajdaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

AVUSTRALYA'nın Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 15'e ulaştığı bildirildi.

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. New South Wales (NSW) Polisi'nden yapılan açıklamada, 40 kişinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

SALDIRGANLARIN BABA-OĞUL OLDUĞU DUYURULDU

Bondi Plajı'nda düzenlenen 15 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğu açıklandı. NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyurdu. Lanyon, babanın öldüğünü, oğlunun ise hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu ve kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu belirten Lanyon, olay yerinde de 6 silahın ele geçirildiğini bildirdi.