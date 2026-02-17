Haberler

Avustralya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinin batısındaki Merrylands bölgesinde yerel saatle 10.00 sıralarında bıçaklı saldırı düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Polis yetkilisi Simon Glasser, saldırganın birden fazla kişiyi bıçakladıktan sonra bölgeden yaya olarak uzaklaştığını söyledi. Glasser, saldırıda yaralanan 2 kişinin durumunun kritik olduğunu da ifade etti.

