Sydney'de 100 Bin Kişi Filistin İçin Yürüdü

AVUSTRALYA'nın Sydney kentinde yaklaşık 100 bin kişi, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinin Sydney kentinde Filistin'i destekleyenler, Sydney Liman Köprüsü'nde toplandı. Aralarında WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, eski dışişleri bakanı Bob Carr ve milletvekili Ed Husic'in de bulunduğu en az 100 bin kişi Gazze için yürüdü.

İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.