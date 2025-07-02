Süveyş Körfezi'nde Sondaj Gemisi Alabora Oldu: 3 Ölü

Süveyş Körfezi'nde Sondaj Gemisi Alabora Oldu: 3 Ölü
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Mısır'da 'Adam Marine 12' isimli sondaj gemisinin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı, 21 kişi ise kayıp.

SÜVEYŞ Körfezi'nde sondaj gemisinin alabora olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Adam Marine 12' isimli sondaj gemisinin, Cebel Zeyt bölgesinde alabora olduğuna ilişkin bilgi alındığı kaydedildi. Bölgedeki ilgili makamlar ve bağlı şirketlerle koordinasyon halinde gelişmelerin takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Mısır basınında ise geminin Kızıldeniz ilinin kuzeyinde alabora olduğu; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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