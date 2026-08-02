Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Trump telefonda görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Suudi basını, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede, 'bölgede gerilimi azaltmak için diyaloğa öncelik verilmesi konusu'nun ele alındığı belirtildi. Bin Selman'ın, 'bölgenin güvenlik ve istikrarını koruyacak diplomatik çözümlere zemin hazırlayan bir sükunetin sağlanması için tüm çabaların gösterilmesinin önemi'nin altını çizdiği kaydedildi. Görüşmede ayrıca İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin ele alındığı ve farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi yollarının değerlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı