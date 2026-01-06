Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda görüştü

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan gelen telefonu kabul etti. Görüşmede tarafların, ülkeler arasındaki iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme fırsatlarını masaya yatırdığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ile her iki tarafı ilgilendiren ortak konuların da ele alındığı belirtildi.