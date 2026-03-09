Haberler

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, güneydoğusundaki Rubülhali Çölü'nde ve başkent Riyad'ın kuzeyinde insansız hava araçlarını imha etti. İHA'ların petrol sahalarına saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

SUUDİ Arabistan, hava sahasına giren 4 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda 2 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, İHA'ların Rubülhali Çölü'ndeki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerlediği sırada imha edildiği kaydedildi.

Başkent Riyad'ın kuzeyinde de İHA'larla saldırı girişiminin olduğu belirtilen açıklamada, Riyad'ın kuzeyini hedef almaya çalışan 2 İHA'nın da imha edildiği aktarıldı.

