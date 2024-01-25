Suudi Arabistan'da Yasal İçki Satışı Başlıyor

Suudi Arabistan’da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak.

AFP ve Reuters ajanslarının gördüğü bir resmi belgeye göre, Başkent Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede açılacak ilk içki dükkanı, yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara satış yapabilecek.

Diplomatlar bugüne kadar yalnızca, diplomatik kurallar gereği Suudi yetkililerin açamadığı mühürlü kutularda ülkeye içki sokup içebiliyordu.

Suudi yetkililer bu adımın ülke içindeki yasa dışı içki satışının önüne geçmek için atıldığını açıkladı.

Ülkedeki içki satışları, 1952’de Kral Abdülaziz’in oğullarından birinin sarhoşken İngiliz bir diplomatı silahla öldürmesi sonucu yasaklanmıştı.

Reuters’a konuşan bir haber kaynağı, mağazanın birkaç hafta içinde açılmasının beklendiğini söyledi.

Mağazanın satışlarına yönelik başka kısıtlamalar da olacak. Bunlardan bazıları şöyle:

Fakat AFP’ye göre içki limiti çok düşük olmayacak.

Diplomatlara ayda 240 puanlık içki satılabilecek. Bir litre yüksek alkollü içki (viski, cin vs.) altı puana, bir litre şarap üç puana, bir litre bira da bir puana denk olacak.

Buna göre bir diplomatın her ay 40 litre yüksek alkollü içki veya 80 litre şarap alması mümkün.

Ülkede diplomat olmayan yabancılara yönelik içki satışı ise gündemde yok.

Bu kişilerin yasal yollarla içki alması mümkün değil.

Mevcut yasalar uyarınca içki içen veya bulunduranlara para cezası, hapis ve kamuya açık kırbaçlanma gibi cezalar verilebiliyor.

Bu gelişme, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “2030 Vizyonu” adlı, ülkeyi liberalleştirme planının son adımı oldu.

Çoğu Körfez ülkesinde alkol tüketimi benzer şekillerde kısıtlanmış durumda.

Fakat Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da 21 yaşın üstündeki gayrimüslimlere oteller, kulüpler ve barlarda içki satışına izin veriliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan’ın aynı uygulamaya yöneleceğine dair bir emare bulunmuyor.