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"Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım

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2016 başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki davada 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump kararla ilgili açıklama yaptı. Trump "Alınan karar rezilliktir, suçsuzum sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım" dedi.

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

TRUMP İDDİALARI "CADI AVI" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKAN İLK ESKİ BAŞKAN

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.

34 SUÇLAMANIN TAMAMINDAN SUÇLU BULUNDU

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, bugün görülen "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

TRUMP: HÜKMÜ 5 KASIM'DA ABD HALKI VERECEK

Kararla ilgili konuşan Trump "Alınan karar rezilliktir, suçsuzum sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Hükmü 5 Kasım'da ABD halkı verecek. Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞI BÜYÜK BELADA BİR ÜLKEMİZ VAR"

"Ülkenin bir cehenneme döndüğünü" savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini iddiasını tekrarlayarak, "Başı büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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