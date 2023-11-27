Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarının ardından bu sabah denizde fırtına çıktı. Çıkan fırtına ile birlikte dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridini ulaşıma kapattı.

Sürmene'de gece orman yangını, sabah denizde fırtına çıktı

Dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridini ulaşıma kapattı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarının ardından bu sabah denizde fırtına çıktı. Çıkan fırtına ile birlikte dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridini ulaşıma kapattı.

Trabzon dünden bu yana yangınlar, şiddetli rüzgarlar ve fırtına ile boğuşuyor. Mevsim normallerinin üzerinde 25 derece dün sıcaklığın görüldüğü şehirde sıcaklık akşam saatlerinden itibaren yerini şiddetli rüzgar fırtına ve yağmur yağışına bıraktı. 10'nun üzerinde örtü, orman ve ev yangınlarının yaşandığı şehirde yangınlar en fazla Sürmene ilçesinde etkili oldu. İlçenin Yeniay mahallesi Baştımar mahallesindeki yangın gece saatlerinde rüzgarın sinmesi ile kontrol altına alınırken, yangın sonrası bu kez de denizde fırtına çıktı. İlçenin Balıklı mahallesi mevkiinde sahilinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Trabzon istikametinde ulaşımın durmasına neden oldu. Dalgaların getirdiği deniz suyu nedeniyle yol göle dönerken Karayolları ekipleri yolda kontrollü bir şekilde ulaşımı sağlamaya çalışıyor.