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Suriyeli muhaliflerin zaferini lokma dağıtarak kutladılar

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İstanbul'da bir grup, Suriyeli muhaliflerin Halep'i ele geçirmesini lokum dağıtarak kutladı.

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta kısa sürede önemli zaferler elde etti. Muhalifler, birkaç gün içinde Halep ve İdlib'i ele geçirdi.

MUHALİFLERİN ZAFERİNİ LOKUM DAĞITARAK KUTLADILAR

Tüm dünya Suriye'deki gelişmelere odaklanırken, İstanbul'dda ilginç bir görüntü kaydedildi. Fatih ilçesinde bir grup, muhaliflerin Halep ve İdlib'i ele geçirmelerini vatandaşlara lokum dağıtarak kutladı.

Suriyeli muhaliflerin zaferini lokma dağıtarak kutladılar
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

gitsin ülkelerinde kutlasınlar

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Haber YorumlarıFatih Apaydın:

Yasaklanmalı, nasıl başka bir ülkede PKK etkinliği sinirimizi bozuyorsa, örgüt sempatizanlarına müsaade edilmemeli böyle konularda.

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