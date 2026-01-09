Haberler

Suriyeli gazeteciye canlı yayında tank çarptı
Güncelleme:
Suriye'de YPG terör örgütü ile ordu arasındaki çatışmalara ilişkin gelişmeleri sahadan aktaran Suriye TV muhabirine canlı yayında tank çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Suriye'nin Halep şehrindeki çatışmaları takip eden Suriye TV muhabiri, canlı yayın sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

GAZETECİYE TANK ÇARPTI

Halep kırsalındaki askeri hareketliliği izleyiciye aktaran gazeteci, arkasından gelen tankın çarpmasıyla bir anda yere yığıldı. O dehşet anları televizyon ekranlarına saniye saniye yansıdı.

DURUMU İYİ

Kazanın ardından yayına ara verilirken, çevredeki askerler hemen muhabirin yardımına koştu. Gazetecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
