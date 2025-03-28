Suriye ve Lübnan Sınır Anlaşması İmzaladı

(ANKARA) - Suriye ve Lübnan arasında, iki ülkenin sınırlarının belirlenmesinin stratejik önemini vurgulayan bir anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan merkezli Al Ekhbariya televizyon kanalının bugün yaptığı habere göre; Suriye ve Lübnan, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesinin stratejik önemini vurgulayan bir anlaşma imzaladı. Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa ve Suriye Savunma Bakanı Murhaf ebu Kasra, güvenlik ve askeri konularda iş birliğini koordine etmek ve geliştirmek üzere dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Anlaşmaya göre taraflar, pek çok alanda yasal ve uzman komiteler oluşturacak ve özellikle sınır bölgesinde ortaya çıkabilecek güvenlik ve askeri zorluklarla başa çıkmak için ikili koordinasyon mekanizmalarını harekete geçirecek.

Görüşmelere aracılık eden Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, anlaşmanın iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya işaret etmesini umduğunu söyledi. Bakanlar, görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Suudi Arabistan'da bir sonraki toplantının yapılması konusunda mutabık kaldı.

Al Ekhbariya'nın haberine göre; Suudi Arabistan, Suriye ve Lübnan'da güvenlik ve istikrarı sağlayan ve bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına katkıda bulunan her şeye tam destek verdiğini teyit etti.

Suudi televizyon kanalı Asharq'a göre; Suudi Arabistan, Suriye ve Lübnan'ın egemenlik, istikrar ve uluslararası hukuku koruyarak aralarındaki anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik diyalog yoluyla çözmelerini desteklediği açıklamasını yaptı.

Suriye'deki yeni yetkililerin, mart ayının başlarında Lübnan merkezli Hizbullah'ı, üç askeri Lübnan'a kaçırıp öldürmekle suçlamasının ardından sınırda gerilim tırmanmıştı. Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçleriyle birlikte savaşan Hizbullah, olayla ilgisi olduğuna ilişkin söylemleri reddetti. Bunu izleyen sınır ötesi çatışmalarda, yedi Lübnanlı öldü.