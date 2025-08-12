Suriye, Ürdün ve ABD Üçlü Zirvesi Amman'da Gerçekleşti
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Amman'da üçlü bir toplantı gerçekleştirdi ve ortak çalışma grubu kurulmasına karar verdiler.
SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Ürdün'de üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Ürdün'ün başkenti Amman'da üçlü zirve düzenlediği bildirildi. Zirvede, ortak çalışma grubunun kurulduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya