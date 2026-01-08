Haberler

Suriye ordusu: SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Suriye ordusu: SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını açıkladı. Sivillerin bu bölgelerden uzak durmaları istendi ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SURİYE ordusu, saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine operasyona başlayacaklarını açıkladı.

Suriye ordusu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını bildirdi. Sivillerden SDG'ye ait tüm mevzilerden uzak durmaları istenilen açıklamada, belirtilen mahallelerde saat 13.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edileceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir