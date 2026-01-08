Suriye ordusu: SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
Suriye ordusu, Halep'te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren SDG mevzilerine yönelik operasyonlara başlayacağını açıkladı. Sivillerin bu bölgelerden uzak durmaları istendi ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya