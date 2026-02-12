Haberler

Suriye Ordusu El-Tanf Askeri Üssü'nü Teslim Aldı

Suriye Ordusu El-Tanf Askeri Üssü'nü Teslim Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan koordinasyon sonucunda Suriye ordusunun El-Tanf Askeri Üssü'nü teslim aldığını ve bölgedeki konuşlanmaya başladığını duyurdu.

SURİYE Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan koordinasyon neticesinde Suriye ordusunun El-Tanf Askeri Üssü'nü teslim aldığını ve sınır hattında konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın ülkenin güneydoğusundaki stratejik El-Tanf Askeri Üssü'ne ilişkin yayımladığı açıklamada, Suriye ve ABD tarafları arasında sağlanan koordinasyon sonucunda, Suriye ordu birliklerinin üssü teslim aldığı bildirildi. Üs ve çevresinin güvenliğinin sağlandığı belirtilen açıklamada, ordu birliklerinin El-Tanf çölü bölgesindeki Suriye-Irak-Ürdün sınır hattında konuşlanmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Savunma Bakanlığı'na bağlı Sınır Muhafızları birlikleri önümüzdeki günlerde bölgedeki görevlerini devralmaya ve sahada konuşlanmaya başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı

Ayaklarından asılıp işkence edilen Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı